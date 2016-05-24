В Индии из-за аномальной жары плавятся дороги (видео)

13:05, 24 мая 2016
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В индийском городе Валсад в штате Гуджарат от аномальной жары плавится асфальт. 

Скриншот NDTV
Из-за расплавленной смолы люди не могут перейти дорогу / Скриншот NDTV

Видео с людьми, которые теряют свою обувь на липком асфальте, опубликовал NDTV (New Delhi Television Limited) на своем канале в Youtube.

Из-за расплавленной смолы у людей рвется обувь и остается прилипшей к дороге, при этом люди падают, теряя равновесие.

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Как сообщал УНИАН, в индийском городе Фалоди в провинции Раджастан зафиксирована рекордная жара: температура поднялась до 51 градуса Цельсия.

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