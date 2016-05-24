Китай продолжают накрывать сильнейшие дожди (фото, видео)

11:25, 24 мая 2016
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От сильнейших дождей, которые начались несколько дней назад, южные и восточные районы Китая будут потерпать еще в течение ближайших трех дней. 

daostory.com
Дожди будут продолжаться еще по меньшей мере три дня  / daostory.com

Таков прогноз Центральной метеорологической станции КНР во вторник, передает Синьхуа.

Ливни и дожди с грозами накроют районы среднего и нижнего течения Янцзы, часть территорий провинций Юньнань и Гуйчжоу.

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Метеорологи также предупредили, что в предстоящие 24 часа ливневые дожди ожидаются в Гуанси-Чжуанском автономном районе, пров. Хайнань и на Тайване.

Синоптики призвали местные власти продолжить мониторинг движения атмосферных фронтов и подготовиться к возможным бедствиям.

Проливные дожди не прекращались в течение прошедших нескольких дней в ряде провинций Китая. Они нарушили нормальный ритм жизни нескольких сотен тысяч человек и причинили серьезный экономический ущерб.

В городе Маомин провинции Гуандун (Южный Китай) из-за сильных осадков погибло по меньшей мере восемь человек, прямой экономический ущерб оценивается в более чем 1 млрд юаней (153,8 млн долл США).

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