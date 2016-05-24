Китай продолжают накрывать сильнейшие дожди (фото, видео)
От сильнейших дождей, которые начались несколько дней назад, южные и восточные районы Китая будут потерпать еще в течение ближайших трех дней.
Таков прогноз Центральной метеорологической станции КНР во вторник, передает Синьхуа.
Ливни и дожди с грозами накроют районы среднего и нижнего течения Янцзы, часть территорий провинций Юньнань и Гуйчжоу.
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Метеорологи также предупредили, что в предстоящие 24 часа ливневые дожди ожидаются в Гуанси-Чжуанском автономном районе, пров. Хайнань и на Тайване.
Heaviest rain in 200 years hits S #China's city of Xinyi, affecting hundreds of thousands of people #XinhuaTVhttps://t.co/jdVO3m9l64— China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016
Синоптики призвали местные власти продолжить мониторинг движения атмосферных фронтов и подготовиться к возможным бедствиям.
Heavy rain to continue sweeping across regions in south & east China, causing flooding https://t.co/qUj6MOqIAN pic.twitter.com/0yJeH0iTPK— China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016
Проливные дожди не прекращались в течение прошедших нескольких дней в ряде провинций Китая. Они нарушили нормальный ритм жизни нескольких сотен тысяч человек и причинили серьезный экономический ущерб.
Villages in Yongxin county, east China’s Jiangxi flooded after torrential rain. Residents forced to evacuate pic.twitter.com/vL4OsvOB49— CCTVNEWS (@cctvnews) May 22, 2016
В городе Маомин провинции Гуандун (Южный Китай) из-за сильных осадков погибло по меньшей мере восемь человек, прямой экономический ущерб оценивается в более чем 1 млрд юаней (153,8 млн долл США).
8 killed, 4 unaccounted for after torrential rain hit Maoming city, south China’s Guangdong on Friday pic.twitter.com/arj5kFoWVb— CCTVNEWS (@cctvnews) May 21, 2016
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