Китай продолжают накрывать сильнейшие дожди (фото, видео)

От сильнейших дождей, которые начались несколько дней назад, южные и восточные районы Китая будут потерпать еще в течение ближайших трех дней.

Дожди будут продолжаться еще по меньшей мере три дня / daostory.com

Таков прогноз Центральной метеорологической станции КНР во вторник, передает Синьхуа.

Ливни и дожди с грозами накроют районы среднего и нижнего течения Янцзы, часть территорий провинций Юньнань и Гуйчжоу.

Читайте также В Индонезии мощные ливни стали причиной наводнений и оползней

Метеорологи также предупредили, что в предстоящие 24 часа ливневые дожди ожидаются в Гуанси-Чжуанском автономном районе, пров. Хайнань и на Тайване.

Heaviest rain in 200 years hits S #China's city of Xinyi, affecting hundreds of thousands of people #XinhuaTVhttps://t.co/jdVO3m9l64 — China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016

Синоптики призвали местные власти продолжить мониторинг движения атмосферных фронтов и подготовиться к возможным бедствиям.

Heavy rain to continue sweeping across regions in south & east China, causing flooding https://t.co/qUj6MOqIAN pic.twitter.com/0yJeH0iTPK — China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016

Проливные дожди не прекращались в течение прошедших нескольких дней в ряде провинций Китая. Они нарушили нормальный ритм жизни нескольких сотен тысяч человек и причинили серьезный экономический ущерб.

Villages in Yongxin county, east China’s Jiangxi flooded after torrential rain. Residents forced to evacuate pic.twitter.com/vL4OsvOB49 — CCTVNEWS (@cctvnews) May 22, 2016

В городе Маомин провинции Гуандун (Южный Китай) из-за сильных осадков погибло по меньшей мере восемь человек, прямой экономический ущерб оценивается в более чем 1 млрд юаней (153,8 млн долл США).