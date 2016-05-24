В Индонезии мощные ливни стали причиной наводнений и оползней

10:49, 24 мая 2016
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По меньшей мере пять человек погибли, еще пять серьезно пострадали в результате наводнений и схода оползней в провинции Западная Ява в Индонезии, заявил глава местной службы по чрезвычайным ситуациям Харьяди Вэ (Haryadi W).

REUTERS
REUTERS

Сильные ливни обрушились на деревню в округе Субанг в воскресенье вечером, что вызвало сход оползней в нескольких местах и заблокировало поток воды в реке.

"Из-за этого река вышла из своих берегов, что привело к ливневым паводкам", — сказал чиновник агентству Синьхуа по телефону. Он также добавил, что в результате наводнений был разрушен один дом, еще девять серьезно повреждены, передает РИА Новости.

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Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы. В настоящий момент еще один человек считается пропавшим без вести.

На место происшествия направлены спасательные и поисковые службы, включая военных и сотрудников полиции.

Сезонные дожди ежегодно приводят к наводнениям и сходам оползней в Индонезии, где миллионы людей проживают в горных районах и равнинах, примыкающих к берегам рек.

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