На австралийский город налетело "облако" летучих лисиц, объявлено чрезвычайное положение

10:09, 24 мая 2016
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Власти австралийского Нового Южного Уэльса объявили о введении режима чрезвычайного положения в портовом городе Бейтмен-Бей в связи с тем, что на его территорию прилетело большое количество летучих лисиц.

vokrugsveta.ru
В Австралии - нашествие летучих лисиц / vokrugsveta.ru

Как утверждают местные жители, шум, экскременты и запах, источаемый десятками тысяч лисиц, сделали их жизнь невыносимой.

Власти штата уже заявили о готовности выделить 1,4 млн долларов на переселение лисиц, передает Русская служба ВВС.

Как полагают зоологи, рукокрылых привлекают запахи цветов, произрастающих в окрестностях Бейтмен-Бея.

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В Австралии летучая лисица считается уязвимым родом млекопитающих.

По утверждениям биологов, эти питающиеся мякотью плодов животные играют важную роль в распространении семян растений.

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