На севере Мьянмы сошел оползень, более ста человек пропали без вести

09:18, 24 мая 2016
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Сход оползня произошел сегодня в окрестностях города Хпакант (штат Качин) на севере Мьянмы. 

REUTERS
REUTERS

К настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов тела 12 погибших.

Более сотни человек числятся пропавшими без вести. О других подробностях произошедшего пока не сообщается, передает ТАСС по информации Синьхуа.

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Как сообщал УНИАН, в апреле восемь человек погибли в Бирме (Мьянме) в результате сильного урагана, сопровождавшегося градом размером с мяч для гольфа.

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