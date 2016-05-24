На севере Мьянмы сошел оползень, более ста человек пропали без вести

Сход оползня произошел сегодня в окрестностях города Хпакант (штат Качин) на севере Мьянмы.

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К настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов тела 12 погибших.

Более сотни человек числятся пропавшими без вести. О других подробностях произошедшего пока не сообщается, передает ТАСС по информации Синьхуа.

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Как сообщал УНИАН, в апреле восемь человек погибли в Бирме (Мьянме) в результате сильного урагана, сопровождавшегося градом размером с мяч для гольфа.