Киевлянам на сегодня обещают 20 градусов тепла, но возможен легкий дождь

08:49, 24 мая 2016
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Cегодня, 24 мая, в украинской столице будет облачно с прояснениями, температура до +20°

фото УНИАН
В столице днем будет облачно с прояснениями / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве сегодня днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, ветер преимущественно северный, 1.8 - 3.2 м/с. Вероятность осадков 25%.

УНИАН представляет свой погодный сервис

Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

К вечеру в столице станет практически безоблачно, температура +16°.

Как сообщал УНИАН, сегодня теплая солнечная погода ожидается в большинстве регионов Украины, температура - до 23° тепла.

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