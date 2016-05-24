Сегодня в Украине ожидается теплая погода до +22°, местами пройдут дожди

08:00, 24 мая 2016
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Cегодня, 24 мая, в большинстве регионов Украины ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура - до 23° тепла.

REUTERS
REUTERS

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве сегодня днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, ветер преимущественно северный, 1.8 - 3.2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст. К вечеру в столице станет практически безоблачно.

Во Львове целый день будет ясно, температура днем +22°, вечером +19°. Ветер восточный и северо-восточный до 4.9 м/с, атмосферное давление 731 мм рт. ст. 

В Одессе утром и днем ожидается практически безоблачная погода, температура днем +22°, к вечеру станет пасмурно и +15°. Ветер преимущественно юго-восточный до 4.8 м/с, атмосферное давление 754 мм рт. ст. Осадки не ожидаются.

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В Харькове днем обещают небольшую облачность, температура +20°, к вечеру станет практически безоблачно и +15°. Днем возможен дождь, вероятность 27%. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер преимущественно западный, 1.4 - 2.4 м/с. 

Также немного облачно сегодня будет и в Днепре, но дождей не обещают, температура днем +22°, вечером +17°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер с северо-западного утром сменится на южный к вечеру, 1.2 - 2.7 м/с.

В Симферополе днем возможен ливень (вероятность 32%), температура +19°, но к вечеру ожидается ясная погода, +14°. Давление 736 мм рт. ст., ветер утренний западный сменится на южный к вечеру, до 2.5 м/с. 

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В Мариуполе целый день будет солнечно. Температура днем +22°, вечером +16°. Атмосферное давление 756 мм рт. ст., ветер утром северный, к вечеру сменится в западный, до 3 м/с. 

В Краматорске также ожидается ясная погода. Днем до +22°, вечером +15°. Ветер западный, до 2.8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. 

Солнечно и безоблачно в первой половине дня будет и в Северодонецке, температура днем +23°, вечером +18° и возможны осадки. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, до 1.8 м/с. 

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