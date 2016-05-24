Сегодня в Украине ожидается теплая погода до +22°, местами пройдут дожди
Cегодня, 24 мая, в большинстве регионов Украины ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура - до 23° тепла.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве сегодня днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, ветер преимущественно северный, 1.8 - 3.2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст. К вечеру в столице станет практически безоблачно.
Во Львове целый день будет ясно, температура днем +22°, вечером +19°. Ветер восточный и северо-восточный до 4.9 м/с, атмосферное давление 731 мм рт. ст.
В Одессе утром и днем ожидается практически безоблачная погода, температура днем +22°, к вечеру станет пасмурно и +15°. Ветер преимущественно юго-восточный до 4.8 м/с, атмосферное давление 754 мм рт. ст. Осадки не ожидаются.
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В Харькове днем обещают небольшую облачность, температура +20°, к вечеру станет практически безоблачно и +15°. Днем возможен дождь, вероятность 27%. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер преимущественно западный, 1.4 - 2.4 м/с.
Также немного облачно сегодня будет и в Днепре, но дождей не обещают, температура днем +22°, вечером +17°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер с северо-западного утром сменится на южный к вечеру, 1.2 - 2.7 м/с.
В Симферополе днем возможен ливень (вероятность 32%), температура +19°, но к вечеру ожидается ясная погода, +14°. Давление 736 мм рт. ст., ветер утренний западный сменится на южный к вечеру, до 2.5 м/с.
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В Мариуполе целый день будет солнечно. Температура днем +22°, вечером +16°. Атмосферное давление 756 мм рт. ст., ветер утром северный, к вечеру сменится в западный, до 3 м/с.
В Краматорске также ожидается ясная погода. Днем до +22°, вечером +15°. Ветер западный, до 2.8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Солнечно и безоблачно в первой половине дня будет и в Северодонецке, температура днем +23°, вечером +18° и возможны осадки. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, до 1.8 м/с.
Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°