24 мая киевлян ожидает теплая погода, но возможен небольшой дождь

Завтра, 24 мая, в Киеве будет почти безоблачная погода, возможен небольшой дождик.

Завтра в столице может пройти небольшой дождь, температура до +19° / УНИАН

По прогнозу УНИАН Погода, ночью ожидается +11°, днем до +19°, небольшая облачность. Вероятность осадков - 33%. Вечером похолодает до +15°.

Ветер преимущественно северный, 0.7 - 2.1 м/сек. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Читайте также УНИАН представляет свой погодный сервис

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине ожидается преимущественно ясная погода, местами небольшая облачность, температура от +9° до 23°, в некоторых регионах возможен дождь.