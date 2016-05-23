24 мая киевлян ожидает теплая погода, но возможен небольшой дождь
Завтра, 24 мая, в Киеве будет почти безоблачная погода, возможен небольшой дождик.
По прогнозу УНИАН Погода, ночью ожидается +11°, днем до +19°, небольшая облачность. Вероятность осадков - 33%. Вечером похолодает до +15°.
Ветер преимущественно северный, 0.7 - 2.1 м/сек. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
УНИАН представляет свой погодный сервис
Как сообщал УНИАН, завтра в Украине ожидается преимущественно ясная погода, местами небольшая облачность, температура от +9° до 23°, в некоторых регионах возможен дождь.
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Погода в Украине
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Винница+12°... +3°
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Днепр+9°... +1°
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Донецк+7°... -2°
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Житомир+11°... +5°
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Запорожье+9°... +1°
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Ивано-Франковск+16°... +2°
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Киев+9°... +2°
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Кировоград+10°... +3°
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Луганск+6°... -1°
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Луцк+14°... +5°
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Львов+15°... +5°
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Николаев+13°... +5°
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Одесса+14°... +4°
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Полтава+8°... -1°
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Ровно+14°... +5°
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Симферополь+12°... 0°
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Сумы+7°... -3°
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Тернополь+14°... +3°
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Харьков+6°... -4°
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Херсон+11°... +3°
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Хмельницкий+13°... +4°
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Черкассы+10°... +2°
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Чернигов+10°... +2°
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Черновцы+16°... +5°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +5 °
Влажность: 77 %
Давление: 757 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 69 %
Восход: 06:51
Закат 19:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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