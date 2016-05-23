24 мая киевлян ожидает теплая погода, но возможен небольшой дождь

15:09, 23 мая 2016
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Завтра, 24 мая, в Киеве будет почти безоблачная погода, возможен небольшой дождик.

Киян очікує тепла погода, але можливий дощ / УНІАН
Завтра в столице может пройти небольшой дождь, температура до +19° / УНИАН

По прогнозу УНИАН Погода, ночью ожидается +11°, днем до +19°, небольшая облачность. Вероятность осадков - 33%. Вечером похолодает до +15°.

Ветер преимущественно северный, 0.7 - 2.1 м/сек. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

УНИАН представляет свой погодный сервис

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине ожидается преимущественно ясная погода, местами небольшая облачность, температура от +9° до 23°, в некоторых регионах возможен дождь.

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