Завтра в Украине ожидается небольшая облачность и до +23°, местами возможен дождь

Завтра, 24 мая, в Украине ожидается ясная погода, местами небольшая облачность, температура от +9° до 23°, в некоторых регионах возможен дождь.

На завтра прогнозируют теплую погоду в большинстве регионов / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве ожидается небольшая облачность и возможен легкий дождик, минимальная температура +13° ночью, максимальная +20°. Давление 747 мм. рт.ст., ветер преимущественно северный, 1.6 - 3.5 м/с.

Во Львове будет ясно, температура ночью +13°, днем до +22°. Ветер восточный, 2.8 - 5.2 м/с. Осадков не обещают. Атмосферное давление 731 мм рт. ст.

Незначительная облачность ожидается и в Одессе, но будет тепло - днем до +21°, вечером +15°. Ветер в течение дня ожидается восточный, но к вечеру сменится на южный, 1.6 - 4 м/c. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

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В Харькове завтра утром ожидается ясная погода, днем небольшая облачность, возможен дождь с грозой, вероятность осадков 38%, но вечером будет снова ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +20°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Днепре прогнозируют на 24 мая небольшую облачность, днем возможен небольшой дождик (вероятность 21%). На утро обещают +17°, днем потеплеет до +22°. Ветер северный, 1.8 - 2.2 м/с., давление 744 мм рт. ст.

В Симферополе ожидается облачная погода с прояснениями, днем возможен ливень (вероятность 40%). Температура от +11° ночью до +19° днем. Ветер южный утром и юго-западный днем, 1 - 2.5 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Небольшую облачность на завтра прогнозируют в Мариуполе, температура ночью +14°, днем +22°, возможен небольшой дождь. Ветер северный утром и западный днем, 1.4 - 3.7 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

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В Краматорске завтра будет +9° ночью и целых +23° днем. Ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков 26%, давление 748 мм рт. ст., ветер северный, 1.2 - 2.3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Северодонецке 24 мая прогнозируется небольшая облачность, возможен дождь (вероятность 41%), температура ночью +11°, днем +23°. Ветер северный утром сменится на юго-восточный ближе к вечеру, 1.5 - 2 м/c.