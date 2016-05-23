В РФ площадь лесных пожаров за выходные выросла в шесть раз
Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке в России за минувшие выходные выросла более чем в шесть раз, с 2,5 тыс. га до 15 тыс. 787 га.
"Основные пожары приходятся на Амурскую область. За сутки огонь уничтожил здесь 14 тыс. 921 га. 30 пожаров произошли на землях лесного фонда на площади 11 тыс. 939 га, один - на землях Министерства обороны РФ на площади 2 тыс. 800 га и два - на иных категориях земель на площади 175 га", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).
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На утро 23 мая в ДФО было зарегистрировано 41 возгорание: 27 - в Амурской области, 13 - в Хабаровском крае; одно - в Приморском крае. На тушении пожаров работали 948 человек, 186 единиц техники, 12 воздушных судов, в том числе 4 вертолета.
Как уточнили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС, особый противопожарный режим действует в одном районе Республики Саха (Якутия), на всей территории Хабаровского и Приморских краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Режим ЧС в лесах действует на территории пяти районов Амурской области (Архаринский, Магдагачинский, Зейский, Шимановский, Благовещенский).
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