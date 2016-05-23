В РФ площадь лесных пожаров за выходные выросла в шесть раз

Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке в России за минувшие выходные выросла более чем в шесть раз, с 2,5 тыс. га до 15 тыс. 787 га.

На Дальнем Востоке в России продолжаются лесные пожары / kharkiv.mns.gov.ua

"Основные пожары приходятся на Амурскую область. За сутки огонь уничтожил здесь 14 тыс. 921 га. 30 пожаров произошли на землях лесного фонда на площади 11 тыс. 939 га, один - на землях Министерства обороны РФ на площади 2 тыс. 800 га и два - на иных категориях земель на площади 175 га", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

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На утро 23 мая в ДФО было зарегистрировано 41 возгорание: 27 - в Амурской области, 13 - в Хабаровском крае; одно - в Приморском крае. На тушении пожаров работали 948 человек, 186 единиц техники, 12 воздушных судов, в том числе 4 вертолета.

Как уточнили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС, особый противопожарный режим действует в одном районе Республики Саха (Якутия), на всей территории Хабаровского и Приморских краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Режим ЧС в лесах действует на территории пяти районов Амурской области (Архаринский, Магдагачинский, Зейский, Шимановский, Благовещенский).