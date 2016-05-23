Количество жертв наводнений и оползней в Бангладеш возросло до 25 человек

Не менее 25 человек погибли, свыше 250 тысяч пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном "Роану" на юге Бангладеш.

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Об этом заявил в понедельник глава Министерства по оказанию чрезвычайной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий Мозаффал Хоссейн Чоудхури Майя, передает ТАСС.

"В самом разрушительном за последние несколько лет циклоне погибли не менее 25 жителей семи прибрежных районов Бангладеш, большинство из которых были смыты во время штормового наката, - заявил он. - Более 250 тысяч человек лишились крова над головой и всего имущества".

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По словам министра, из опасных районов, в первую очередь, из округа Читтагонг на юго-востоке страны спасателям пришлось эвакуировать во временные лагеря 500 тысяч человек. Суммарный ущерб, нанесенный циклоном стране, по предварительным данным, оценивается в $20 млн.

По мнению Майя, в будущем следует предусмотреть строительство более мощных защитных сооружений в районах, подверженных особому риску. "Если бы плотины, дамбы, волнорезы были построены правильно, страна бы не потеряла так много человеческих жизней и имущества, а также будущего урожая, домашнего скота, ферм и жилых домов, - подчеркнул он. - Только личное мужество населения позволило избежать еще более значительного урона".

Циклон обрушился на побережье 21 мая около полудня по местному времени (09:00 по Киеву). Скорость ветра достигала 88 км/ч. В настоящий момент идут восстановительные работы.

От смерчей и наводнений, вызванных тропическими циклонами, в этой южноазиатской стране с населением 160 млн человек ежегодно погибают сотни людей. В 2009 году мощный циклон "Айла" унес жизни 179 человек в Бангладеш. В 2007 году в результате другого мощного циклона в этом государстве более 4 тысяч человек погибли или пропали без вести.