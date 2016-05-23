В Каменце-Подольском прошли соревнования по воздухоплаванию (фоторепортаж)

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область) 22-22 мая проходили соревнования за Кубок Подолья по воздухоплаванию.

Фестиваль воздухоплавания в Каменец-Подольском / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, воздушные шары пролетали над Каменец-Подольской крепостью.

Таким образом, с высоты польота можно было наблюдать пейзажи древнего памятника архитектуры Украины. В то же время люди с земли могли наблюдать за воздушным шоу в небе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 21 мая состоялся "Мегамарш в вышиванках". Участие в нем приняли более тысячи человек.