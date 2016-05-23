Жертвами извержения вулкана в Индонезии стали 7 человек (фото)

В результате извержения вулкана Синабунга в Индонезии погибли по меньшей мере семь человек.

REUTERS

Кроме того, двое находятся в критическом состоянии, передает ABC News.

Как сообщает издание, все жертвы извержения работали на фермах в селе Гамбера, примерно в 4 км от склона и в пределах опасной зоны.

Фотографии, сделанные в воскресенье, показали наличие пирокластических потоков - быстро движущихся облаков горячих вулканических газов, горных пород и пепла - в деревне.

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Мертвые и раненые животные лежат на земле, вокруг них - выжженные дома и задымленная растительность.

Для предотвращения дальнейших жертв военные построили баррикады от быстро движущихся горячих вулканических газов. Многие местные жители в спешке оставили свои дома, пытаясь забрать как можно больше вещей, а также домашний скот.

Сообщается, что вулкан Синабунг бездействовал в течение четырех столетий и проснулся в 2010 году, когда погибли два человека. При извержении в 2014 году погибли 16 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о трех погибших в результате извержения.