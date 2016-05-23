В Китае от ливневых дождей пострадали сотни тысяч человек, есть погибшие

10:08, 23 мая 2016
326
0

Ливневые дожди залили в КНР несколько провинций. Так, в провинции Хунань от сильных дождей пострадали около 500 тыс. человек, 18 тыс. эвакуированы, еще 4 тыс. нуждаются в срочной помощи. 

REUTERS
REUTERS

В общей сложности затоплено 46 тыс. га полей.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе погибли два человека, пострадали 290 тыс. Затоплено 610 домов, эвакуированы более 12 тыс. жителей. Прекращено движение более, чем по сорока шоссе, разрушены многочисленные ирригационные сооружения, передает Росбалт по информации агентства «Синьхуа». 

На Шри-Ланке в результате наводнений и оползней погибли уже 58 человек (фоторепортаж)

В городе Синьи за шесть часов выпало 429,5 мм осадков. Погибли 8 человек, четверо пропали без вести.

Метеорологи предупредили о «сравнительно высокой опасности стихийных бедствий» в провинциях Юньнань и Сычуань. В провинции Хэбэй и автономном районе Внутренняя Монголия в горах возможны сходы селей и оползней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео) США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
77 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Лента новостей