В Китае от ливневых дождей пострадали сотни тысяч человек, есть погибшие

Ливневые дожди залили в КНР несколько провинций. Так, в провинции Хунань от сильных дождей пострадали около 500 тыс. человек, 18 тыс. эвакуированы, еще 4 тыс. нуждаются в срочной помощи.

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В общей сложности затоплено 46 тыс. га полей.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе погибли два человека, пострадали 290 тыс. Затоплено 610 домов, эвакуированы более 12 тыс. жителей. Прекращено движение более, чем по сорока шоссе, разрушены многочисленные ирригационные сооружения, передает Росбалт по информации агентства «Синьхуа».

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В городе Синьи за шесть часов выпало 429,5 мм осадков. Погибли 8 человек, четверо пропали без вести.

Метеорологи предупредили о «сравнительно высокой опасности стихийных бедствий» в провинциях Юньнань и Сычуань. В провинции Хэбэй и автономном районе Внутренняя Монголия в горах возможны сходы селей и оползней.