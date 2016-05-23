Погода в Киеве: сегодня в столице солнечно и 20 градусов тепла
Сегодня в Киеве ожидается теплая погода без осадков, утром и днем практически безоблачно.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, сегодня, 23 мая, в украинской столице ожидается теплая, практически безоблачная погода, без осадков.
Температура утром +17°, днем +20°. Вечером ожидается небольшая облачность, +15°.
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Ветер северный, 2.3 - 3.5 м/с, атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Сегодня в Киеве солнце взошло в 4:59, а зайдет в 20:50.
Как сообщал УНИАН, сегодня теплая погода ожидается в большинстве регионов Украины, температура - до 23° тепла.
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Виргиния, США
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Ощущается как: +22 °
Влажность: 77 %
Давление: 748 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 47 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
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