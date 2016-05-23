Погода в Киеве: сегодня в столице солнечно и 20 градусов тепла

09:13, 23 мая 2016
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Сегодня в Киеве ожидается теплая погода без осадков, утром и днем практически безоблачно.

Площадь Славы в Киеве / Фото wikipedia.org
Киевлянам обещают солнечную погоду / wikipedia.org

Согласно прогнозу УНИАН Погода, сегодня, 23 мая, в украинской столице ожидается теплая, практически безоблачная погода, без осадков. 

Температура утром +17°, днем +20°. Вечером ожидается небольшая облачность, +15°. 

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Ветер северный, 2.3 - 3.5 м/с,  атмосферное давление 746 мм рт.ст. 

Сегодня в Киеве солнце взошло в 4:59, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, сегодня теплая погода ожидается в большинстве регионов Украины, температура - до 23° тепла.

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