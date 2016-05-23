В Украине сегодня ожидается теплая погода без осадков, температура до +23

Cегодня, 23 мая, в большинстве регионов Украины ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура - до 23° тепла.

Украинцев сегодня ожидает теплая и преимущественно безоблачная погода / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве будет практически безоблачно, температура днем +20°. Ветер северный и северо-западный, 1,6 - 3,5 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст. Вечером ожидается небольшая облачность и 15° тепла.

Во Львове утром - небольшая облачность, днем - практически безоблачная погода. Температура 12°-23° тепла. Давление 737 мм рт. ст., ветер восточный и юго-восточный 1.8 - 3.1 м/с. Вечером ожидается солнечная погода без осадков и 21° тепла.

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В Одессе сегодня ожидается пасмурная погода, но к вечеру станет практически безоблачно. Температура 13°-22° тепла. Атмосферное давление 756 мм рт.ст, ветер преимущественно северный 2.4 - 3 м/с. Осадков не ожидается.

В Харькове днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура утром 11°, днем 18° тепла. Атмосферное давление 749 мм. рт. ст., ветер северо-западный, 1.8 - 2.8 м/с. Вечером в Харькове прогнозируют практически безоблачную погоду, +14°.

В Днепре днем ожидается 21° тепла, небольшая облачность, без осадков. Атмосферное давление - 746 мм рт. ст., ветер преимущественно северный, 2 - 3.1 м/с. Вечером +15°, безоблачно.

В Симферополе сегодня будет облачно с прояснениями, температура от +11° до +21°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Вечером небольшая облачность, 16° тепла.

В Мариуполе ожидается практически безоблачная погода, днем до 22 градусов тепла, вероятность осадков 30%. Ветер северный, 1.4 - 3.7 м/с. Давление 757 мм рт. ст. Вечером погода станет облачной с прояснениями, +16° тепла.

В Краматорске сегодня днем - безоблачно, температура +18°. Ветер северный, 1.6 - 2 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст. Вероятность осадков 14%.

В Северодонецке сегодня ожидается теплая погода, +19 +23 градусов тепла. Ветер северный, 0.7 - 1.7 м/с. Вероятность осадков 22%. Вечером станет облачно с прояснениями, температура +15°.