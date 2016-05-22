В результате извержения вулкана Синабунг в Индонезии погибли 3 человека (фото)

В индонезийской провинции Северная Суматра в субботу произошло извержение вулкана Синабунг, в результате погибли трое, еще четверо были ранены.

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Как сообщает Синьхуа, представитель Управления по ликвидации последствий бедствий Индонезии заявил, что вулкан Синабунг в субботу во второй половине дня извергался четыре раза подряд, вулканический пепел достиг высоты в 3000 метров, а лава разлилась на 4,5 км по западному склону вулкана.

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По его словам, во время извержения некоторые крестьяне по-прежнему работали в зоне эвакуации вокруг кратера вулкана. В настоящее время тела погибших уже были перемещены, а раненые доставлены в близлежащую больницу. Спасатели в воскресенье в очередной раз войдут в зону эвакуации для поисков заблокированных крестьян.

Фото www.news.cn

Индонезийский институт наблюдения за вулканами уже повысил уровень мер предосторожности в отношении вулкана до наивысшего.