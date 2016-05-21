Якутию накрыл мощный снегопад (фото)

За 11 дней до лета на юг Якутии (Россия) обрушился мощный снегопад.

Фото News.Ykt.Ru

Как сообщает news.ykt.ru, 20 мая в городе Алдане температура воздуха в утренние часы была ниже нуля.

Фото News.Ykt.Ru

Осадки плотным одеялом накрыли улицы, дворы и проезжие части города.

Фото News.Ykt.Ru

Из-за стихии на федеральной дороге "Лена" машины слетают в кювет.

Фото News.Ykt.Ru

Также от весеннего снегопадаа пострадал город Нерюнгри. В местном аэропорту даже не смогли принять самолет, летевший из Якутска. Экипажу пришлось разворачиваться и лететь обратно.