Тропический циклон Роану обрушился на Бангладеш, 5 человек погибли
Циклонический шторм Роану двигался через побережье Читтагонг в Бангладеш со скоростью ветра более 62 км в час.
Об этом сообщили в местном метеобюро, передает bdnews24.
В прибрежной зоне фиксируется порывистый ветер и дожди, близлежащие районы были затоплены в результате штормового нагона.
В то же время сообщается, что по меньшей мере пять человек погибли и более 50 ранены в прибрежных районах Бангладеш. Также сильный ветер повредил сотни домов и повырывал деревья с корнем.
Кроме того, на Рангабали прорвало плотину, что привело к сильным волнам в этом районе. Были разрушены дорожные коммуникации и заблокированы транспортные магистрали.
Власти уже эвакуировали около 500 тысяччеловек из 14 прибрежных районов.
Погодное ведомство прогнозирует, что сильные дожди в некоторых частях продержатся еще в течение 48 часов.
Также отмечается, что дожди могут вызвать оползни в горных районах Читтагонг.
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