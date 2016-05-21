Тропический циклон Роану обрушился на Бангладеш, 5 человек погибли

Циклонический шторм Роану двигался через побережье Читтагонг в Бангладеш со скоростью ветра более 62 км в час.

Циклон Роану обрушился на Бангладеш / Фото bdnews24.com

Об этом сообщили в местном метеобюро, передает bdnews24.

В прибрежной зоне фиксируется порывистый ветер и дожди, близлежащие районы были затоплены в результате штормового нагона.

В то же время сообщается, что по меньшей мере пять человек погибли и более 50 ранены в прибрежных районах Бангладеш. Также сильный ветер повредил сотни домов и повырывал деревья с корнем.

Фото banglanews24.com

Кроме того, на Рангабали прорвало плотину, что привело к сильным волнам в этом районе. Были разрушены дорожные коммуникации и заблокированы транспортные магистрали.

Власти уже эвакуировали около 500 тысяччеловек из 14 прибрежных районов.

Фото bdnews24.com

Погодное ведомство прогнозирует, что сильные дожди в некоторых частях продержатся еще в течение 48 часов.

Также отмечается, что дожди могут вызвать оползни в горных районах Читтагонг.