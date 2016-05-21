Влияние углекислого газа на потепление подскочило вдвое за последние 25 лет - отчет

Человеческая деятельность за последние 25 лет увеличила прямое влияние выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу на глобальное потепление на 50% по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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Об этом свидетельствует 10-й ежегодной индекс содержания парниковых газов Государственного управления океанических и атмосферных исследований США

Так, в 2015 году средняя глобальная концентрация CO2 достигла 399 частей на миллион, увеличившись на рекордную сумму почти 3 промилле. При этом с конца ледникового периода до начала индустриальной эры концентрация углекислого газа в атмосфере оставалась стабильной на уровне 278 частей на миллион.

Прямой эффект углекислого газа на потепление подскочил на 50% в течение последних 25 лет / Фото research.noaa.gov

В целом, выбросы всех удерживающих тепло парниковых газов усиливают влияние глобального потепления на планету более чем на одну треть с 1990 года, отмечают учены.