Погода в Украине на выходные: в субботу без осадков, но в воскресенье дожди вернутся

18:11, 20 мая 2016
311
0

В предстоящие выходные 21-22 мая украинцев ждет потепление, однако дожди покидать Украину пока не спешат.

REUTERS
REUTERS

Так, по прогнозам Украинского гидрометцентра, в субботу, 21 мая, почти по всей территории Украины переменная облачность без осадков. Только в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются дожди с грозами.

При этом в Киеве дневная температура поднимется до +19…+21 (ночью +8…+10), во Львове – днем +19…+21 (ночью +5…+7), в Одессе – днем +18…+20 (ночью +11…+13), в Днепропетровске – днем +19…+21 (ночью +8…+10), в Харькове – днем +16…+18 (ночью +7…+9).

Погода на 21 мая / Фото meteo.gov.ua
Погода на 21 мая / Фото meteo.gov.ua

В воскресенье, 22 мая, в Украину снова возвращаются дожди. Без осадков воскресенье ожидается только на юге и частично на востоке Украины.

В Киеве дневная температура составит +20…+22 (ночью +9…+11), во Львове – днем +21…+23 (ночью +9…+11), в Одессе – днем +22…+24 (ночью +10…+12), в Днепропетровске – днем +20…+22 (ночью +9…+11), в Харькове – днем +20…+22 (ночью +9…+11).

Погода на 22 мая / Фото meteo.gov.ua
Погода на 22 мая / Фото meteo.gov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео) На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
77 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Лента новостей