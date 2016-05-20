Погода в Украине на выходные: в субботу без осадков, но в воскресенье дожди вернутся
В предстоящие выходные 21-22 мая украинцев ждет потепление, однако дожди покидать Украину пока не спешат.
Так, по прогнозам Украинского гидрометцентра, в субботу, 21 мая, почти по всей территории Украины переменная облачность без осадков. Только в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются дожди с грозами.
При этом в Киеве дневная температура поднимется до +19…+21 (ночью +8…+10), во Львове – днем +19…+21 (ночью +5…+7), в Одессе – днем +18…+20 (ночью +11…+13), в Днепропетровске – днем +19…+21 (ночью +8…+10), в Харькове – днем +16…+18 (ночью +7…+9).
В воскресенье, 22 мая, в Украину снова возвращаются дожди. Без осадков воскресенье ожидается только на юге и частично на востоке Украины.
В Киеве дневная температура составит +20…+22 (ночью +9…+11), во Львове – днем +21…+23 (ночью +9…+11), в Одессе – днем +22…+24 (ночью +10…+12), в Днепропетровске – днем +20…+22 (ночью +9…+11), в Харькове – днем +20…+22 (ночью +9…+11).
Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+28°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+29°... +18°