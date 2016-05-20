Погода в Украине на выходные: в субботу без осадков, но в воскресенье дожди вернутся

В предстоящие выходные 21-22 мая украинцев ждет потепление, однако дожди покидать Украину пока не спешат.

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Так, по прогнозам Украинского гидрометцентра, в субботу, 21 мая, почти по всей территории Украины переменная облачность без осадков. Только в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются дожди с грозами.

При этом в Киеве дневная температура поднимется до +19…+21 (ночью +8…+10), во Львове – днем +19…+21 (ночью +5…+7), в Одессе – днем +18…+20 (ночью +11…+13), в Днепропетровске – днем +19…+21 (ночью +8…+10), в Харькове – днем +16…+18 (ночью +7…+9).

Погода на 21 мая / Фото meteo.gov.ua

В воскресенье, 22 мая, в Украину снова возвращаются дожди. Без осадков воскресенье ожидается только на юге и частично на востоке Украины.

В Киеве дневная температура составит +20…+22 (ночью +9…+11), во Львове – днем +21…+23 (ночью +9…+11), в Одессе – днем +22…+24 (ночью +10…+12), в Днепропетровске – днем +20…+22 (ночью +9…+11), в Харькове – днем +20…+22 (ночью +9…+11).