В Китае свирепствуют лесные пожары (фото)
В тайге в Северо-Восточном Китае спасатели борются с лесными пожарами.
Как сообщает Reuters, недалеко от города Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия продолжают свирепствовать лесные пожары.
Для борьбы со стихией направлены спасатели.
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