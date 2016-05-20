В Китае свирепствуют лесные пожары (фото)

13:46, 20 мая 2016
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В тайге в Северо-Восточном Китае спасатели борются с лесными пожарами.

REUTERS
REUTERS

Как сообщает Reuters, недалеко от города Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия продолжают свирепствовать лесные пожары.

REUTERS
REUTERS

Для борьбы со стихией направлены спасатели.

REUTERS
REUTERS

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