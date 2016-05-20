Жители Шри-Ланки продолжают бороться с последствиями масштабных наводнений (фоторепортаж)
На Шри-Ланке жители продолжают бороться с последствиями масштабных наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися проливными дождями.
По последним данным, как сообщает Синьхуа, в результате стихийного бедствия погибли 58 человек, 450 тысяч пострадали.
Как отметили в Центре управления стихийными бедствиями, по мере дальнейшего проведения поисково-спасательных операций число погибших может возрасти. В настоящее время сотни человек, предположительно, остаются заблокированными или считаются пропавшими без вести. Продолжающиеся дожди увеличивают риск возникновения новых сходов оползней, что осложняет поисково-спасательные работы.
Масштабные оползни на Шри-Ланке: без вести пропали около 800 человек (фоторепортаж)
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремасингхе в четверг призвал население, находящееся в опасных районах, к эвакуации, заявив, что правительство усилит меры безопасности для обеспечения сохранности имущества и домов эвакуированных жителей. В то же время правительство принимает всевозможные меры для предотвращения повторных стихийных бедствий и эпидемий.
Экстремальные погодные условия наблюдаются на территории Шри-Ланки с 14 мая.
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