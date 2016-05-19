В Гватемале произошло необычное извержение вулкана Фуэго (фото, видео)

15:33, 19 мая 2016
400
0

В Гватемале произошло необычное извержение вулкана Фуэго. Оно не сопровождалось какими-либо взрывами и грохотом.

facebook.com/conredgt
facebook.com/conredgt

Об этом сообщает STORMnews со ссылкой на Prensa Libre.

Отмечается, что высота пеплового выброса превысила 5 км. Наблюдались пирокластические потоки.

facebook.com/conredgt
facebook.com/conredgt

В близлежащих населенных пунктах выпал пепел, из-за чего пришлось проводить эвакуацию населения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео) США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
77 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Лента новостей