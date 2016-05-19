В Гватемале произошло необычное извержение вулкана Фуэго (фото, видео)

В Гватемале произошло необычное извержение вулкана Фуэго. Оно не сопровождалось какими-либо взрывами и грохотом.

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Об этом сообщает STORMnews со ссылкой на Prensa Libre.

Отмечается, что высота пеплового выброса превысила 5 км. Наблюдались пирокластические потоки.

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В близлежащих населенных пунктах выпал пепел, из-за чего пришлось проводить эвакуацию населения.