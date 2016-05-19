Китайскую провинцию накрыла мощная песчаная буря (видео)

10:13, 19 мая 2016
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Мощная песчаная буря прокатилась 18 мая по всей префектуре Кашгар на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае. 

скриншот с видео
скриншот с видео

Как сообщает CCTV, стены песка, обрушившиеся на людей, достигали 100 метров. Видимость сократилась до расстояния вытянутой руки максимум.

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Местные метеорологические власти присвоили стихийному бедствию "оранжевый" код – второй по степени опасности.

скріншот з відео
скріншот з відео

Песчаная буря длилась почти 4 часа. После этого погодные условия вернулись в нормальное состояние.

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