Китайскую провинцию накрыла мощная песчаная буря (видео)
Мощная песчаная буря прокатилась 18 мая по всей префектуре Кашгар на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае.
Как сообщает CCTV, стены песка, обрушившиеся на людей, достигали 100 метров. Видимость сократилась до расстояния вытянутой руки максимум.
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Местные метеорологические власти присвоили стихийному бедствию "оранжевый" код – второй по степени опасности.
Песчаная буря длилась почти 4 часа. После этого погодные условия вернулись в нормальное состояние.
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