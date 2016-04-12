Пыльная буря на берегу реки Ганг в Индии (фото)

Город Аллахабад на севере Индии 12 апреля 2016 года накрыла пыльная буря.

REUTERS

Аллахабад расположен у слияния рек Ганг и Ямуна и является священным городом. Город населяют более миллиона человек.

Каждые 12 лет в Аллахабаде проводят индуистский фестиваль Кумбха Мела. Это самый большой религиозный праздник мира, он длится больше месяца и за это время город посещает до 70 миллионов паломников. В день священного омовения более 10 миллионов человек совершает этот ритуал в Ганге.

REUTERS

Пыльные бури для региона являются привычным явлением.