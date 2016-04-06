Северную Америку засыпало весенним снегом (фото)
Северные штаты США и юг Канады накрыло снежной бурей, которая разыгралась над Колорадо и Вайомингом, еще в последнюю неделю марта.
Как сообщает gismeteo.ru, тогда синоптики прогнозировали сильные снегопады, которые могут не только осложнить дорожную ситуацию, но и грозят перебоями в подаче электроэнергии в таких штатах, как Висконсин, Мичиган, а также на значительной территории канадского Квебека, еще в течение нескольких дней. Однако, похоже, снежная погода в США затянулась.
Синоптики предупреждали, что в таких условиях не исключено, что в местных аэропортах возможны значительные задержки авиарейсов, возможно также временное закрытие отдельных участков дорог.
Также прогнозируются перебои в подаче электроэнергии из-за обрывов ЛЭП, поскольку синоптики обещают переохлажденный дождь в некоторых районах.
Ну а поскольку дневная температура воздуха во время шторма будет выше точки замерзания, а ночью будет опускаться ниже точки замерзания, в течение нескольких дней в этих районах днем будет царить слякоть, а ночью - образование наледи.
Погода в Украине
-
Винница+21°... +8°
-
Днепр+27°... +11°
-
Донецк+24°... +11°
-
Житомир+20°... +8°
-
Запорожье+26°... +13°
-
Ивано-Франковск+21°... +7°
-
Киев+20°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+27°... +12°
-
Луцк+19°... +7°
-
Львов+18°... +7°
-
Николаев+28°... +13°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+23°... +10°
-
Ровно+19°... +6°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+19°... +7°
-
Тернополь+20°... +7°
-
Харьков+22°... +9°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницкий+19°... +7°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+19°... +8°
-
Черновцы+23°... +10°