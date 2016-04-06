Северную Америку засыпало весенним снегом (фото)

Северные штаты США и юг Канады накрыло снежной бурей, которая разыгралась над Колорадо и Вайомингом, еще в последнюю неделю марта.

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Как сообщает gismeteo.ru, тогда синоптики прогнозировали сильные снегопады, которые могут не только осложнить дорожную ситуацию, но и грозят перебоями в подаче электроэнергии в таких штатах, как Висконсин, Мичиган, а также на значительной территории канадского Квебека, еще в течение нескольких дней. Однако, похоже, снежная погода в США затянулась.

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Синоптики предупреждали, что в таких условиях не исключено, что в местных аэропортах возможны значительные задержки авиарейсов, возможно также временное закрытие отдельных участков дорог.

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Также прогнозируются перебои в подаче электроэнергии из-за обрывов ЛЭП, поскольку синоптики обещают переохлажденный дождь в некоторых районах.

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Ну а поскольку дневная температура воздуха во время шторма будет выше точки замерзания, а ночью будет опускаться ниже точки замерзания, в течение нескольких дней в этих районах днем будет царить слякоть, а ночью - образование наледи.