Северную Америку засыпало весенним снегом (фото)

12:24, 6 апреля 2016
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Северные штаты США и юг Канады накрыло снежной бурей, которая разыгралась над Колорадо и Вайомингом, еще в последнюю неделю марта. 

REUTERS
REUTERS

Как сообщает gismeteo.ru, тогда синоптики прогнозировали сильные снегопады, которые могут не только осложнить дорожную ситуацию, но и грозят перебоями в подаче электроэнергии в таких штатах, как Висконсин, Мичиган, а также на значительной территории канадского Квебека, еще в течение нескольких дней. Однако, похоже, снежная погода в США затянулась.

REUTERS
REUTERS

Синоптики предупреждали, что в таких условиях не исключено, что в местных аэропортах возможны значительные задержки авиарейсов, возможно также временное закрытие отдельных участков дорог.

REUTERS
REUTERS

Также прогнозируются перебои в подаче электроэнергии из-за обрывов ЛЭП, поскольку синоптики обещают переохлажденный дождь в некоторых районах.

REUTERS
REUTERS

Ну а поскольку дневная температура воздуха во время шторма будет выше точки замерзания, а ночью будет опускаться ниже точки замерзания, в течение нескольких дней в этих районах днем будет царить слякоть, а ночью - образование наледи.

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