Ураган в Норильске: ветер срывал крыши и сносил людей (видео)

В Норильске в связи со сложными погодными условиями был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В администрации города объяснили, что к такому решению пришли после "жестокого" шторма, прошедшего в регионе 21 и 23 марта.

Ураган в Норильске / фото newdaynews.ru

Как сообщает gismeteo.ru, по подсчетам мэрии Норильска, разрушения, которые нанес ураган в городе, принесли убытки на 100 миллионов рублей. Ветром сорвало крыши у 50 жилых домов и нескольких десятков муниципальных зданий. Площадь повреждений составила 15 тысяч квадратных метров. Сломаны светофоры, не функционируют резервные линии электропередачи, которые питают электричеством Ергалахский водозабор и Центральный район Норильска. Один из сотовых операторов связи остался без кабеля.

По свидетельству очевидцев, в местном аэропорту ветер достигал такой силы, что повернул самолет.

Шторм продолжается в Норильске с воскресенья, 20 марта. По прогнозам метеорологов, к пятнице скорость ветра уменьшится и составит около 10 метров в секунду.