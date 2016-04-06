Ураган в Норильске: ветер срывал крыши и сносил людей (видео)
В Норильске в связи со сложными погодными условиями был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В администрации города объяснили, что к такому решению пришли после "жестокого" шторма, прошедшего в регионе 21 и 23 марта.
Как сообщает gismeteo.ru, по подсчетам мэрии Норильска, разрушения, которые нанес ураган в городе, принесли убытки на 100 миллионов рублей. Ветром сорвало крыши у 50 жилых домов и нескольких десятков муниципальных зданий. Площадь повреждений составила 15 тысяч квадратных метров. Сломаны светофоры, не функционируют резервные линии электропередачи, которые питают электричеством Ергалахский водозабор и Центральный район Норильска. Один из сотовых операторов связи остался без кабеля.
По свидетельству очевидцев, в местном аэропорту ветер достигал такой силы, что повернул самолет.
Шторм продолжается в Норильске с воскресенья, 20 марта. По прогнозам метеорологов, к пятнице скорость ветра уменьшится и составит около 10 метров в секунду.
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