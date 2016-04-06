Европейское космическое агентство опубликовало фото "кровавого" Нила

11:46, 6 апреля 2016
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Европейское космическое агентство опубликовало снимки реки Нил, окрашенной в мрачный красный цвет.

Как отмечает gismeteo.ru, пугающий цвет реки напоминает о первой египетской казни, о которой говорится в Библии, - тогда вся вода в Ниле превратилась в кровь. Однако на этот раз Нил обязан красным цветом не Моисею, а своей растительности, которая, располагаясь вдоль русла реки. контрастирует с пустынными окрестностями. Подобный цвет растений на снимке обусловлен тем, что изображение комбинированное: соединяет в себе классическое цветное фото и данные с радиометра.

ESA
ESA

В центре фото видна египетская столица Каир, на востоке — Красное море. На севере Средиземного моря можно заметить Кипр и Крит.

Снимок был сделан 3 марта спутником "Сентинел-3А". Задача орбитального аппарата — исследовать океаны Земли, измерять цвет, уровень температуры и океана. Спутник запустили на орбиту 16 февраля, и он входит в систему "небесных глаз" программы "Коперник". Эта впечатляющая технология позволяет сканировать весь земной шар за сутки и высылать фото уже через несколько часов.

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