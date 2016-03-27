Сильный ветер стал причиной самого сильного пожара в Канзасе за всю историю
Пожар в Канзасе стал одним из самых значительных в истории США.
«Несмотря на определенный прогресс в локализации неутихающего степного пожара, который распространился на север от сельской местности Оклахомы в малонаселенные регионы Канзаса, он стал крупнейшим в истории штата и одним из самых значительных в истории США», — сообщили в пятницу официальные лица, пишет gismeteo.ru.
«Экипажи работали всю ночь в округе Барбер, расположенном к юго-западу от города Уичито. В Барбере пламенем было выжжено 427 квадратных миль, и только 15 % территории округа удалось уберечь от огня. Большой проблемой является южный ветер с порывами до 30 миль в час. Это то, над чем мы работаем», — отметила Дарси Голлихер, пресс-секретарь Управления по чрезвычайным ситуациям Канзаса.
«Благодаря экстраординарным усилиям по тушению пожара и некоторой помощи от матери-природы, роста огня не наблюдается», — добавила она.
По последним данным, стихия уничтожила два дома и несколько сельскохозяйственных животных. Сообщений о пострадавших среди людей не поступало.
В помощь пожарным в субботу прибыли военные вертолеты национальной гвардии Канзаса. «Каждый вертолет имеет 660-галлоную емкость для забора воды из местных источников и сбрасывания ее на огонь. Национальная гвардия также доставила цистерны с топливом для обслуживания наземных транспортных средств», — сообщил Бен Бауман, представитель офиса генерал-адъютанта Канзаса.
Национальная метеослужба (NWS) ранее делала прогноз, что в области на границе с Оклахомой, где свирепствует огонь, может выпасть от одной десятой до четверти дюйма дождя или снега в субботу вечером и воскресенье утром.
«В отношении количества осадков пока нет никакой определенности. Надеемся, что ливень будет приличным. Во всяком случае, это лучше, чем ничего», — сказал метеоролог Энди Клейнсасер из офиса NWS в Уичито.
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