В Пакистане более 50 человек погибли из-за предмуссонных дождей (фото)

В результате сильных проливных дождей, которые начались 2 апреля и не прекращаются до сих пор, три провинции Пакистана оказались затопленными.

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Как сообщает ВВС, не менее 55 человек погибли в результате предмуссонных дождей, сотни выживших нуждаются в помощи. Жители пытаются покинуть опасный регион.

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Ливневые потоки сносят мосты, размывают дороги и разрушают дома.

Власти страны работают над тем, чтобы направить в зону бедствия предметы первой необходимости, продукты и лекарства.

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Предмуссонные дожди довольно частое явление для Пакистана. Они разрушают сельскую местность страны, при этом местные власти советуют жителям сел на время перебираться в более безопасные места.

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Как сообщал УНИАН. в результате ливней в Сан-Паулу в середине марта погибли почти 20 человек.