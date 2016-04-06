В Пакистане более 50 человек погибли из-за предмуссонных дождей (фото)

11:40, 6 апреля 2016
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В результате сильных проливных дождей, которые начались 2 апреля и не прекращаются до сих пор, три провинции Пакистана оказались затопленными.

REUTERS
REUTERS

Как сообщает ВВС, не менее 55 человек погибли в результате предмуссонных дождей, сотни выживших нуждаются в помощи. Жители пытаются покинуть опасный регион.

REUTERS
REUTERS

Ливневые потоки сносят мосты, размывают дороги и разрушают дома.

Власти страны работают над тем, чтобы направить в зону бедствия предметы первой необходимости, продукты и лекарства.

REUTERS
REUTERS

Предмуссонные дожди довольно частое явление для Пакистана. Они разрушают сельскую местность страны, при этом местные власти советуют жителям сел на время перебираться в более безопасные места. 

REUTERS
REUTERS

Как сообщал УНИАН. в результате ливней в Сан-Паулу в середине марта погибли почти 20 человек.

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