Синоптики предупреждают о грозах, сильном ветре и граде в Украине

09:47, 31 мая 2019
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Объявлено штормовое предупреждение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 31 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 мая в Карпатском регионе, большинстве северных, центральных и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.

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Теги: #погода#Гроза#штормовое предупреждение
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