Синоптики предупреждают о грозах, сильном ветре и граде в Украине

Объявлено штормовое предупреждение.

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В пятницу, 31 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 мая в Карпатском регионе, большинстве северных, центральных и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.