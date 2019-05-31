Синоптики предупреждают о грозах, сильном ветре и граде в Украине
Объявлено штормовое предупреждение.
В пятницу, 31 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"31 мая в Карпатском регионе, большинстве северных, центральных и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +15°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+22°... +14°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+20°... +12°
- Харьков+32°... +19°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+20°... +14°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+25°... +15°
- Черновцы+21°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:64 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:46
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей