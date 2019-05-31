В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +25°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер северный и север-западный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 20:57.
Как сообщал УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
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- Винница+22°... +14°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+20°... +14°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+21°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:63 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:46
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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