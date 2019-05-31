В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +25°

08:30, 31 мая 2019
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Вечером в столице до +21°.

В Киеве сегодня ожидается гроза / фото УНИАН
В Киеве сегодня ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер северный и север-западный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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