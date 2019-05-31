В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)

08:00, 31 мая 2019
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Прохладная погода ожидается только в западных областях.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни июня

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +32°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +32°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +22°.

В северных областях пройдут дожди с грозами, температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +32°.

Прогноз на 31 мая / УНИАН
Прогноз на 31 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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