В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +25°

17:00, 30 мая 2019
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Завтра в столице сохранится теплая погода.

В Киеве завтра ожидается гроза / фото УНИАН
В Киеве завтра ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер северный и север-западный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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