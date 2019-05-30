В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +25°
Завтра в столице сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер северный и север-западный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 20:57.
Как сообщал УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
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Погода в Украине
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- Днепр+29°... +19°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+20°... +15°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+19°... +13°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+29°... +17°
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- Львов+18°... +11°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+24°... +15°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+18°... +14°
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- Тернополь+19°... +13°
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- Херсон+29°... +16°
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