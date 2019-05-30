Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +32° (видеопрогноз)
Прохладно будет только в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни июня
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до +15°, днем до +32°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +22°.
В северных областях пройдут дожди с грозами, температура ночью до +15°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".
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Погода в Украине
- Винница+20°... +15°
- Днепр+29°... +19°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+20°... +15°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+19°... +13°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+29°... +17°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+18°... +13°
- Львов+18°... +11°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+24°... +15°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+18°... +14°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+19°... +13°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+20°... +13°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+21°... +16°