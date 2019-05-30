Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +32° (видеопрогноз)

Прохладно будет только в западных областях.

Завтра в Украине будет жарко / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до +15°, днем до +32°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +22°.

В северных областях пройдут дожди с грозами, температура ночью до +15°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

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