В Румынии прошел мощный град (видео)

15:36, 30 мая 2019
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Град повредил крыши домов и автомобили.

В Румынии выпал огромный град / www.facebook.com/carmen.catuna.7
В Румынии выпал огромный град / www.facebook.com/carmen.catuna.7

На севере и северо-востоке Румынии 28 мая прошел сильный град. 

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По предварительным данным, в жудеце Сэлаже повреждены 100 крыш домов и по меньшей мере 255 автомобилей, в Марамуреше пострадали 200 машин, сообщает Stormnews со ссылкой на Stirile Pro Tv.

Несколько населенных пунктов были подтоплены мощными потоками водами. В городе Вишеу-де-Сус вода зашла в 30 домов.

Ожидается, что 30 мая ненастная погода будет смещаться на юг Румынии. Шторм ожидается и в Бухаресте.

Напомним, 24 мая в городе Збараж Тернопольской области прошел сильный град.

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Теги: #погода#Румыния#Град
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