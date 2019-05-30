В Румынии прошел мощный град (видео)
Град повредил крыши домов и автомобили.
На севере и северо-востоке Румынии 28 мая прошел сильный град.
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По предварительным данным, в жудеце Сэлаже повреждены 100 крыш домов и по меньшей мере 255 автомобилей, в Марамуреше пострадали 200 машин, сообщает Stormnews со ссылкой на Stirile Pro Tv.
Несколько населенных пунктов были подтоплены мощными потоками водами. В городе Вишеу-де-Сус вода зашла в 30 домов.
Ожидается, что 30 мая ненастная погода будет смещаться на юг Румынии. Шторм ожидается и в Бухаресте.
Напомним, 24 мая в городе Збараж Тернопольской области прошел сильный град.
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