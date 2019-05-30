В Минске пронесся смерч (видео)
Сильный ветер в городе сорвал крышу жилого дома.
29 мая Минск (Беларусь) пострадал от непогоды. В городе бушевал сильный ветер, а очевидцы сняли на видео смерч.
В США семь человек стали жертвами непогоды
В районе Запорожской площади из-за сильных порывов ветра часть крыши жилого дома оказалась на проезжей части. Части конструкции повредили три автомобиля, пострадавших нет, сообщает телеканал "ОНТ".
Движение троллейбусов в районе площади было приостановлено.
Также местные жители сняли на видео смерч.
Минск, район Тракторного ? pic.twitter.com/goEQ9pH72R— NN • ● (@nastiashvili) 29 мая 2019 г.
Напомним, по Среднему Западе США пронеслись около 55 смерчей, которые разрушили здания, уничтожили автомобили и оставили после себя груды мусора.
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