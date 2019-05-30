В Минске пронесся смерч (видео)

14:40, 30 мая 2019
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Сильный ветер в городе сорвал крышу жилого дома.

В Минске пронесся смерч / ont.by
В Минске пронесся смерч / ont.by

29 мая Минск (Беларусь) пострадал от непогоды. В городе бушевал сильный ветер, а очевидцы сняли на видео смерч. 

В США семь человек стали жертвами непогоды

В районе Запорожской площади из-за сильных порывов ветра часть крыши жилого дома оказалась на проезжей части. Части конструкции повредили три автомобиля, пострадавших нет, сообщает телеканал "ОНТ".

Движение троллейбусов в районе площади было приостановлено. 

Также местные жители сняли на видео смерч. 

Напомним, по Среднему Западе США пронеслись около 55 смерчей, которые разрушили здания, уничтожили автомобили и оставили после себя груды мусора.

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Теги: #погода#Беларусь#смерч
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