На юго-востоке Австралии бушует снежная буря (видео)

12:51, 30 мая 2019
74
0

Местами снежный покров уже достигает 60 см.

Австралию засыпает снегом / twitter.com/_hotham
Австралию засыпает снегом / twitter.com/_hotham

В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс бушует снежная буря.

На Корсике выпал снег

Местами снежный покров уже достигает 60 см, передает Stormnews

Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон в этих регионах начинается 7 июня.

Спасатели помогают туристам, не ожидавших подобного сюрприза от погода. Спасены уже около 20 человек. 

Напомним, в российском городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) 24 мая прошел сильный снег с дождем, который парализовал движение транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#Австралия
Читайте также
На юго-востоке Австралии бушует снежная буря (видео) На юго-востоке Австралии бушует снежная буря (видео)
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных областях Украины Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных областях Украины
В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +26°
В Одессе сильный ветер валил деревья В Одессе сильный ветер валил деревья
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура днем до +26° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура днем до +26°
В результате торнадо в штате Огайо погиб один человек, 12 пострадали В результате торнадо в штате Огайо погиб один человек, 12 пострадали
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
65 %
748 мм
4.8 м/с
32 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять