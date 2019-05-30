На юго-востоке Австралии бушует снежная буря (видео)

Местами снежный покров уже достигает 60 см.

Австралию засыпает снегом / twitter.com/_hotham

В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс бушует снежная буря.

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Местами снежный покров уже достигает 60 см, передает Stormnews.

Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон в этих регионах начинается 7 июня.

Спасатели помогают туристам, не ожидавших подобного сюрприза от погода. Спасены уже около 20 человек.

Напомним, в российском городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) 24 мая прошел сильный снег с дождем, который парализовал движение транспорта.