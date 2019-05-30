Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни июня
В течение 1-2 июня на западе и севере Украины пройдут дожди.
В течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +31° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
Так, 30-31 мая на западе, севере и местами в центре Украины ожидаются дожди, грозы и град. На остальной территории Украины будет сухо и жарко: до +28....+32 градусов.
1-2 июня дожди с грозами пройдут на западе и севере Украины, а в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, возможны шквалы и град.
Жара до +27...+32 градусов удержится на юге и востоке Украины, на остальной территории ожидается +19...+26 градусов.
В начале следующей недели дожди пройдут в западных областях, периодически осадки будут доходить до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Температура воздуха 3-5 июня по Украине будет колебаться в пределах +25...+32 градусов, во время дождей +18...+24 градуса.
В Киеве в конце мая и в начале июня ожидаются периодические дожди и грозы. Температура воздуха в столице будет колебаться от +26 до +29 градусов.
Напомним, в четверг, 30 мая, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+22°... +15°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+22°... +15°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+19°... +13°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+19°... +13°
- Львов+17°... +12°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+18°... +13°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+20°... +14°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+21°... +13°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+22°... +15°