Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни июня

11:52, 30 мая 2019
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В течение 1-2 июня на западе и севере Украины пройдут дожди.

Начало лета в Украине будет теплым / Фото УНИАН
Начало лета в Украине будет теплым / Фото УНИАН

В течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +31° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

Так, 30-31 мая на западе, севере и местами в центре Украины ожидаются дожди, грозы и град. На остальной территории Украины будет сухо и жарко: до +28....+32 градусов.

1-2 июня дожди с грозами пройдут на западе и севере Украины, а в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, возможны шквалы и град.

Жара до +27...+32 градусов удержится на юге и востоке Украины, на остальной территории ожидается +19...+26 градусов.

В начале следующей недели дожди пройдут в западных областях, периодически осадки будут доходить до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Температура воздуха 3-5 июня по Украине будет колебаться в пределах +25...+32 градусов, во время дождей +18...+24 градуса.

В Киеве в конце мая и в начале июня ожидаются периодические дожди и грозы. Температура воздуха в столице будет колебаться от +26 до +29 градусов.

Напомним, в четверг, 30 мая, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#дождь#жара
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