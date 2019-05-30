На Среднем Западе США пронеслись более полусотни смерчей
Стихия затронула восемь американских штатов.
По Среднему Западе США пронеслись около 55 смерчей, которые разрушили здания, уничтожили автомобили и оставили после себя груды мусора.
В результате торнадо в штате Огайо погиб один человек, 12 пострадали
Стихия затронула восемь американских штатов, сообщает Euronews.
Больше всего пострадали населенные пункты штата Огайо. Там без электричества остались порядка 65 тысяч зданий. В небольшом городке Селине погиб 81-летний мужчина: на его дом торнадо обрушил автомобиль. Десятки людей получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +15°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+22°... +15°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+19°... +13°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+19°... +13°
- Львов+17°... +12°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+18°... +13°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+20°... +14°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+21°... +13°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:73 %
Давление:748 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:05:46
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей