На Среднем Западе США пронеслись более полусотни смерчей

Стихия затронула восемь американских штатов.

Последствия смерчей в США / REUTERS

По Среднему Западе США пронеслись около 55 смерчей, которые разрушили здания, уничтожили автомобили и оставили после себя груды мусора.

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Стихия затронула восемь американских штатов, сообщает Euronews.

Больше всего пострадали населенные пункты штата Огайо. Там без электричества остались порядка 65 тысяч зданий. В небольшом городке Селине погиб 81-летний мужчина: на его дом торнадо обрушил автомобиль. Десятки людей получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.