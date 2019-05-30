Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных областях Украины
Объявлено штормовое предупреждение.
В четверг, 30 мая, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в западных, северных, Винницкой, местами в Черкасской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. В Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +15°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+22°... +15°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+19°... +13°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+19°... +13°
- Львов+17°... +12°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+18°... +13°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+20°... +14°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+21°... +13°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
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Виргиния, США
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Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
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