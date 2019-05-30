Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных областях Украины

Объявлено штормовое предупреждение.

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В четверг, 30 мая, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в западных, северных, Винницкой, местами в Черкасской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. В Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.