Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных областях Украины

09:40, 30 мая 2019
88
0

Объявлено штормовое предупреждение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 30 мая, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в западных, северных, Винницкой, местами в Черкасской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. В Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Гроза#штормовое предупреждение
Читайте также
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных областях Украины Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных областях Украины
В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +31° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +31° (карта)
В Одессе сильный ветер валил деревья В Одессе сильный ветер валил деревья
В Японии от жары погибли четыре человека В Японии от жары погибли четыре человека
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра температура до +26°, без осадков В Киеве завтра температура до +26°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
73 %
748 мм
4.4 м/с
32 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять