В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +26°

08:30, 30 мая 2019
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В столице сегодня без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Киеве будет солнечно, температура до +26°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:54, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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