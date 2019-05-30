В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +26°

В столице сегодня без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Киеве будет солнечно, температура до +26°.

Читайте также Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:54, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.