В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +31° (карта)
Прохладно будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +21°.
В северных областях практически без осадков, температура до +29°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 30 мая - Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+18°... +13°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+18°... +13°
- Львов+17°... +11°
- Николаев+27°... +16°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+29°... +19°
- Ровно+18°... +13°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+20°... +13°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+21°... +13°
- Черкассы+29°... +17°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:73 %
Давление:748 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:05:46
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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