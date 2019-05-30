В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +31° (карта)

08:01, 30 мая 2019
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Прохладно будет в западных областях.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +30°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +21°.

В северных областях практически без осадков, температура до +29°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

Прогноз на 30 мая / УНИАН
Прогноз на 30 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 мая - Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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Теги: #погода#жара#Гроза
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Погода в Украине

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