В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +31° (карта)

Прохладно будет в западных областях.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +21°.

В северных областях практически без осадков, температура до +29°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

Прогноз на 30 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 мая - Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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