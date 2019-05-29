В Одессе сильный ветер валил деревья

19:36, 29 мая 2019
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Сотрудники КП «Горзелентрест» оперативно устраняют последствия шквального ветра.

Зафиксировано падение девяти деревьев и двух больших веток \ Думськая
Зафиксировано падение девяти деревьев и двух больших веток \ Думськая

Сегодня в Одессе из-за сильного ветра рухнуло 9 деревьев.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии города, 29 мая сильный порывистый ветер стал причиной падения деревьев в разных районах Одессы.

В частности, по состоянию на 16:00, зафиксировано падение девяти деревьев и двух крупных веток.

Деревья повалены по адресам: ул. Асташкина, 14, ул. Сегедская, 12, ул. Инглези, на углу Александровского проспекта и ул. Троицкой, Французский бульвар (возле киностудии), на углу улиц Малой Арнаутской и Гимназической, на Тираспольском шоссе.

Кроме того, на ул. Дюковская, 4 большое дерево рухнуло на автомобиль, повредив его. Также на проспекте Небесной Сотни, 47 дерево упало на жилой дом. Кроме того, сильными порывами ветра были сломаны две крупные ветки: на пересечении улиц Стуса и Мельницкой, и по ул. Кутузакия, 11-а, где ветка также упала на машину.

Как отмечается, сотрудники производственно-технической службы КП «Горзелентрест» оперативно устраняют последствия шквального ветра.

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Теги: #Одесса
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