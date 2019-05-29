Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура днем до +26°

17:00, 29 мая 2019
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра ожидается гроза / фото УНИАН
В Киеве завтра ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:54, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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