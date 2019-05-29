Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура днем до +26°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:54, а зайдет в 20:56.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+24°... +16°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+28°... +15°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+23°... +14°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+23°... +16°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+22°... +14°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:75 %
Давление:747 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:05:47
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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