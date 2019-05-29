Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +31° (видеопрогноз)
Прохладная погода ожидается только в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +15°, днем до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.
В северных областях практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 30 мая - Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+24°... +16°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+28°... +15°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+23°... +14°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+23°... +16°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+22°... +14°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+25°... +16°