Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +31° (видеопрогноз)

Прохладная погода ожидается только в западных областях.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +15°, днем до +30°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.

В северных областях практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +30°.

Согласно народному прогнозу, 30 мая - Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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