В результате наводнения в Китае пострадали около 200 тысяч человек

15:25, 29 мая 2019
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Семь человек погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая погибли семь человек, около 200 тыс. местных жителей пострадали.

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Ливни, вызванные влиянием холодного воздуха и теплых влажных воздушных потоков с моря, затронули порядка 21 уезда и семь городов в Гуанси, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

Из-за непогоды семь человек погибли, четыре получили травмы и еще двое числятся пропавшими без вести. Нанесен урон более 9170 га посевных земель, 185 домов разрушены, прямые экономические убытки составляют 19,3 млн долларов США.

Около 9 тыс. человек были переселены в безопасные места.

Напомним, 13 человек погибли, более 100 домов были разрушены в результате ливней и наводнений в провинции Гор на западе Афганистана.

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Теги: #погода#наводнение#Китай
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