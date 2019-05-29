В Японии от жары погибли четыре человека

Более двух тысяч человек по всей Японии оказались в больнице с тепловым ударом.

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В результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека.

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Более двух тысяч человек по всей Японии оказались на прошлой неделе в больнице с тепловым ударом, сообщет NHK.

Четыре человека погибли, 532 были госпитализированы, и еще 1476 оказались в больнице с незначительными симптомами.

Число людей, попавших в больницу, резко возросло после того, как на прошлой неделе в Японии была зафиксирована необычная для этого времени года жара. На Хоккайдо, в северной части Японии, температура воздуха превысила 39 градусов Цельсия.

Напомним, в Пекине (Китай) установилась сильная жара, из-за чего местная метеослужба объявила "желтое" предупреждение.