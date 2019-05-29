В Японии от жары погибли четыре человека
Более двух тысяч человек по всей Японии оказались в больнице с тепловым ударом.
В результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека.
В Японии установилась рекордная жара
Более двух тысяч человек по всей Японии оказались на прошлой неделе в больнице с тепловым ударом, сообщет NHK.
Четыре человека погибли, 532 были госпитализированы, и еще 1476 оказались в больнице с незначительными симптомами.
Число людей, попавших в больницу, резко возросло после того, как на прошлой неделе в Японии была зафиксирована необычная для этого времени года жара. На Хоккайдо, в северной части Японии, температура воздуха превысила 39 градусов Цельсия.
Напомним, в Пекине (Китай) установилась сильная жара, из-за чего местная метеослужба объявила "желтое" предупреждение.
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