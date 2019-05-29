В Японии от жары погибли четыре человека

14:24, 29 мая 2019
12
0

Более двух тысяч человек по всей Японии оказались в больнице с тепловым ударом.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека. 

В Японии установилась рекордная жара

Более двух тысяч человек по всей Японии оказались на прошлой неделе в больнице с тепловым ударом, сообщет NHK

Четыре человека погибли, 532 были госпитализированы, и еще 1476 оказались в больнице с незначительными симптомами.

Число людей, попавших в больницу, резко возросло после того, как на прошлой неделе в Японии была зафиксирована необычная для этого времени года жара. На Хоккайдо, в северной части Японии, температура воздуха превысила 39 градусов Цельсия.

Напомним, в Пекине (Китай) установилась сильная жара, из-за чего местная метеослужба объявила "желтое" предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#погода#жара
Читайте также
В Японии от жары погибли четыре человека В Японии от жары погибли четыре человека
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°
Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В Японии установилась рекордная жара В Японии установилась рекордная жара
Сухо и жарко: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Сухо и жарко: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на участке Западного Буга
На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град На западе Украины сегодня ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
73 %
748 мм
6.0 м/с
16 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять