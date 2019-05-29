В результате торнадо в штате Огайо погиб один человек, 12 пострадали

Из-за торнадо также разрушены многие постройки.

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В результате торнадо, который прошел в американском штате Огайо 28 мая, погиб один человек, еще 12 пострадали.

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Из-за торнадо также разрушены многие постройки, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Мэр города Селина Джеффри Хезел сообщил, что жертвой торнадо стал один человек. В округе Мерсер, где находится город Селина, пострадали 12 человек.

В результате торнадо на западе Огайо в свыше 70 тыс. домов нет электроснабжения.

Напомним, жертвами непогоды в центральных штатах США стали семь человек.